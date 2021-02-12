«Помощник по хозяйству» украл у великолукской пенсионерки 50 тысяч

12:48, 12 февраля 2021, ПАИ

25-летний великолучанин украл деньги у пенсионерки, которой помогал по хозяйству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление совершено 10 февраля. Ранее судимый за кражи молодой человек предложил 80-летней горожанке, которая проживает одна в квартире дома на улице Гоголя, свою помощь в домашних делах. В ящике стола «помощник» нашел принадлежащие хозяйке квартиры 50 тысяч рублей, которые забрал себе. Пенсионерка обратилась за помощью в полицию. Подозреваемый задержан. Он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

В период с 9 по 11 февраля в Великих Луках из подвального помещения дома на улице Зверева 51-летний и 32-летний местные жители сорвали навесной замок и похитили две бензопилы и электропилу. Причиненный ущерб составил 25 тысяч рублей. Полицейские задержали злоумышленников - двух ранее судимых великолучан. Похищенное изъято. Проводится расследование.

В Пскове в ночь на 11 февраля на Рижском проспекте 36-летний местный житель отжал дверь офиса и украл 6 ноутбуков, несколько зарядных устройств и сумку для ноутбука. Сотрудники полиции по горячим следам задержали этого безработного, ранее судимого псковича. Фигурант дал признательные показания. По имеющимся данным, несколько ноутбуков злоумышленник успел уже продать. Сейчас выясняется их местонахождение. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Ведется следствие.

Хищения имущества граждан также раскрыты в Острове, Дедовичском и Псковском районах.