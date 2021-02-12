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Культура

Disney: «Черная Вдова» выйдет в кинотеатрах

Фильм «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли все же выйдет в кинотеатрах 7 мая. Об этом рассказал генеральный директор Disney Боб Чапек во время ежеквартального отчета, пишет портал «Киноафиша». Таким образом, Чапек опроверг информацию о том, что релиз супергеройского блокбастера состоится на платформе Disney+.

«Мы по-прежнему рассчитываем, что это будет театральный релиз», — заявил Чапек, не уточнив, перенесут ли картину с мая на более поздний срок. При этом он заверил, что студия будет внимательно следить за открытием кинотеатров и настроениями потребителей.

«Черная Вдова», сольный фильм об одной из супергероинь команды «Мстителей», должна была выйти 1 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 6 ноября, а еще позже фильм переехал на май 2021 года.

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