Псковская область получит максимальное софинансирование на модернизацию здравоохранения

13:03, 12 февраля 2021, ПАИ

Для Псковской области предусмотрен максимальный размер федерального софинансирования в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на сайте кабмина.

Напомним, в рамках ближайшего бюджетного цикла (2021-2023 гг.) регион получит 1,4 млрд рублей федеральных средств, из которых 484 млн – уже в следующем году.

Всего софинансирование в размере 99% предусмотрено для 26 регионов. В этот список, помимо Псковской области, вошли Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Северная Осетия, Хакасия, Чувашская Республика, Брянская, Орловская и Пензенская области.

На развитие первичного звена здравоохранения в 2021 году предусмотрено 90 млрд рублей. До 2025 года на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей. Субсидию смогут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Объём финансирования рассчитывается по специальной формуле с учётом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей. Деньги могут быть потрачены на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий, приобретение медицинского оборудования, покупку автотранспорта для доставки пациентов в больницы, выезда врачей на вызовы.