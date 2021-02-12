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В Псковской области сотрудники комитета по управлению госимуществом попались на взятках

ФСБ и МВД при участии администрации Псковской области выявили факты коррупции в комитете по Управлению государственным имуществом, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В отношении действующего сотрудника КУГИ юриста Александра Секушина правоохранители ведут разбирательство. Возбуждено уголовное дело. В деле фигурирует и бывший сотрудник КУГИ В. Иванов.

«Возбуждение уголовного дела  – это результат системной совместной работы администрации Псковской области и правоохранительных органов, направленный на борьбу с коррупцией и незаконным использованием служебного положения», - сообщают авторы канала.

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