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Культура

С творчеством Поля Верлена могут познакомиться псковичи 15 февраля

15 февраля в 15:00 в Псковской областной библиотеке (Профсоюзная, дом 2) пройдет просветительская литературно-художественная программа «Поль Верлен. Великий Гончий Поэзии. Эскиз к портрету поэта», посвященная французскому поэту-символисту 19 века. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Встреча пройдет в рамках поэтического Art-клуба. Автор и ведущая – руководитель регионального центра чтения Нина Яковлева.

В программе участвует заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

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