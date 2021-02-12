С творчеством Поля Верлена могут познакомиться псковичи 15 февраля
15 февраля в 15:00 в Псковской областной библиотеке (Профсоюзная, дом 2) пройдет просветительская литературно-художественная программа «Поль Верлен. Великий Гончий Поэзии. Эскиз к портрету поэта», посвященная французскому поэту-символисту 19 века. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.
Встреча пройдет в рамках поэтического Art-клуба. Автор и ведущая – руководитель регионального центра чтения Нина Яковлева.
В программе участвует заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.