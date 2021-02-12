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Общество

63% составляет контрактация нацпроектов в Псковской области

В Псковской области на сегодня контрактация национальных проектов составляет 63 %, к 31 марта этот показатель должен достигнуть 95 %. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по нацпроектам 12 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ведерникова, по трём направлением у региона сейчас наблюдаются низкие показатели. Глава региона поручил заключить контракты по всем нацпроектам в срок.

Губернатор также подчеркнул, что подавляющее число срывов по реализации нацпроектов в 2020 году происходило по причине невнимательности к объектам.

«Я рассчитываю, что все меня услышали, что никто не будет тянуть с закрытием долгов по 2020 году. По некоторым проектам есть объективные причины, но это рабочие, точечные моменты, их можно всегда решить при должном контроле», - сказал губернатор.

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