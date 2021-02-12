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Житель Пскова попался инспекторам с поддельными правами

37-летний житель Пскова заплатил 30 тысяч рублей за поддельное водительское удостоверение, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

В сентябре прошлого года в интернете он договорился с неизвестным, что тот сделает ему права. В тот же день пскович перевел мошеннику деньги

9 января около часа ночи псковича на автомобиле для проверки документов остановили сотрудники ГИБДД. При проверке водителя по базе было установлено, что удостоверение псковичу не выдавалось. Согласно заключению эксперта «Бланк водительского удостоверения выполнен не по технологии предприятий Госзнака».

Мужчине грозит наказание в виде исправительных работ до двух лет. 

Он же совершил преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Ранее пскович уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года. Но 9 января он снова сел за руль пьяным и был задержан инспекторами.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

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