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Общество

Региональные и федеральные эксперты выступят на интерактивном онлайн-курсе для НКО в Пскове

Региональные и федеральные эксперты выступят в рамках образовательного онлайн-курса для социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области. Об этом сообщила начальник отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодёжной политики администрации региона Олеся Назарой в эфире проекта ПАИ-live 12 февраля.

Это двухдневный образовательный проект - занятия пройдут онлайн с 18 по 19 февраля 2021 года. Одной из тем будет взаимодействие НКО с бизнесом, спонсорская составляющая. «Вместе с АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» договорились о проведении онлайн-гостиной с представителями бизнеса на тему, как они видят сотрудничество с НКО. НКО должны понимать, как работать в связке с предпринимательским сообществом», - отметила Олеся Назарой.

Также будет обсуждаться вопрос взаимодействия со СМИ. Одним из спикеров станет коммерческий директор АНО ИД «Медиацентр 60» Лилия Лишевская. «Любой грантодатель считает важным освещение проекта, его открытость. Сотрудники медиацентра выступят в рамках школы и расскажут, какие способы освещения проектов существуют», - отметила Олеся Назаройю

Она пояснила, что по вопросам СМИ и коммерческого сектора спикерами будут именно представители региона, которые после станут взаимодействовать с некоммерческим сектором. Но есть и федеральные эксперты, например, по межнациональному вопросу, - представитель ФАДН Евгения Михалева, эксперт гранатовых конкурсов.

Олеся Назарой пригласила принять участие в обучении не только представителей некоммерческих организаций, но и активных граждан, которые хотели бы создать НКО в будущем.

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