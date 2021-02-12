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Общество

Документальный фильм о войне в Афганистане показали росгвардейцы псковским студентам

11 февраля в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» в целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышения статуса защитника отечества и формирования нравственной позиции росгвардейцы провели памятное мероприятие, посвященное Дню вывода Советских войск из Афганистана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

В мероприятии приняли участие офицеры регионального управления Росгвардии, студенты Псковского политехнического колледжа и заведующая библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» Елена Сойтту.

«15 февраля стал днем памяти не только для воинов, прошедших Афганскую войну, но и для других ветеранов локальных войн – тех солдат и офицеров, кто противостоял международному терроризму в «горячих точках» ближнего и дальнего зарубежья», - отметил старший помощник начальника группы по работе с личным составом майор Павел Морозов.

В завершение встречи студентам был продемонстрирован документальный фильм о войне в Афганистане.

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