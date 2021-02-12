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Общество

Семь лет тюрьмы получила великолучанка за убийство сожителя из-за еды

В Великих Луках местная жительница получил семь лет тюрьмы за убийство сожителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Утром 12 июня 46-летняя женщина поссорилась с сожителем из-за съеденной им еды, которую она купила для ребенка. Великолучанка трижды ударила мужчину ножом в живот и грудь. От полученных ранений потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство). Наказание великолучанка будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

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