Вместо рекламы наркотиков в Пскове нарисовали голубя

15:22, 12 февраля 2021, ПАИ

На месте закрашенной рекламы наркотиков в Пскове появилось граффити в виде голубя с распростертыми крыльями. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автором рисунка стал местный житель Иван Трахов.

Граффити создано в рамках профилактического рейда по ликвидации рекламы наркотиков, в котором приняли участие сотрудники УКОН областного УМВД, волонтеры антинаркотического движения и активисты Общероссийского народного фронта.

В течение месяца стражи порядка и заинтересованные лица мониторили районы Пскова с целью выявления адресов, где размещены надписи с рекламой наркотических средств и контактами их продавцов. Сообщения о таких граффити на стенах домов, заборах и других сооружениях регулярно поступают в полицию от жителей Пскова и области.

Участники прошедшего в Пскове рейда разбились на несколько команд и за день с помощью кистей и красок закрасили порядка 55 надписей, пропагандирующих наркотики, расположенных на фасадах многоквартирных домов и в местах организации досуга горожан.

Отметим, в Псковской области запущено приложение «Регион60 – умный регион», в котором можно сообщать об обнаруженных надписях «продавцов смерти». Скачать приложение могут пользователи Android, IOS и персональных компьютеров.