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Общество

До -20 градусов и северный ветер прогнозируют в Псковской области 13 февраля

13 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -20 до -15 градусов, днем – от -12 до -7.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 4-9 м/сек.

Атмосферное давление будет высоким.

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