Псковский театр драмы объявил акцию ко Дню всех влюбленных

15:40, 12 февраля 2021, ПАИ

Билеты за полцены на премьеры этого года смогут купить пары в кассе Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Театр запускает акцию «Влюбленные в театр», посвященную Дню всех влюбленных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

13 и 14 февраля зрители, которые придут в кассу парой, смогут купить билеты на премьерные спектакли «Дни Победы» и «Свидетельские показания» со скидкой 50%.

«Свои премьеры мы дарим зрителям к двум праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Спектакль «Дни Победы» мы покажем 23, 25, 27 и 28 февраля. Премьеру «Свидетельские показания» представим 6, 7, 8 и 10 марта», - утчонили в пресс-службе.