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Общество

Как разбираются случаи смертей от коронавируса, рассказал Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как разбираются случаи смертей от коронавируса в регионе. В очередном видеообращении к жителям области на своей странице в Instagram он сообщил, что о серьёзности угрозы COVID-19 практически ежедневно напоминает растущая статистика умерших.

«Прежде всего, каждый летальный исход подлежит обязательной экспертизе качества медицинской помощи страховой компанией, - отметил Михаил Ведерников. - Этот результат, в свою очередь, может быть подвергнут реэкспертизе со стороны ФОМС».

Также, по его словам, у каждого родственника умершего в такой ситуации есть возможность письменно обратиться в лечебное учреждение с просьбой провести дополнительную проверку. Это законное требование, которое в обязательном порядке будет удовлетворено. «В случае, если выявляются врачебные ошибки, следует реакция Росздравнадзора со всеми вытекающими для нарушителей последствиями», - заверил губернатор и отметил, что до сих пор в региональный комитет по здравоохранению таких замечаний не поступало.

Он согласился, что нарушения случались. «Обо всех таких случаях мы всегда говорили честно и открыто», - подчеркнул Михаил Ведерников. Он рассказал, что на постоянной основе ведется мониторинг ситуации, псковские специалисты консультируются с ведущими федеральными экспертами. 

Михаил Ведерников сообщил, что благодаря этому в части смертности удалось удержать ситуацию под контролем – это показывают цифры статистики. «Конечно, у нас по-прежнему крайне высокий уровень смертности. Это многолетняя проблема, которую, в том числе, обуславливает средний возраст населения. Но вот что нужно отметить. По предварительным расчётам, динамика роста смертности в Псковской области значительно ниже среднероссийского показателя», - уточнил губернатор. Он заявил, что это важный показатель, учитывая особенности демографии в Псковской области и состояние системы здравоохранения на начало пандемии.

«Ситуация сложная, коронавирус представляет большую угрозу для возрастных групп населения, а также лиц с патологиями и хроническими заболеваниями. Тем не менее, статистика говорит о том, что наши медики работают профессионально и спасают максимум жизней», - заключил Михаил Ведерников.

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