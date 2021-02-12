Установлена личность умершего на привокзальной площади в Пскове мужчины

16:20, 12 февраля 2021, ПАИ

В Пскове днем, 12 февраля, на автобусной остановке у железнодорожного вокзала был обнаружен труп мужчины. Личность погибшего установлена, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте.

Умершему мужчине - 67 лет. При нем находились документы, поэтому установить личность не составило труда. Как отметили в пресс-службе отдела, родственникам уже сообщили о случившемся.

Тело погибшего осмотрено, видимых причин сотрудники правоохранительных органов не обнаружили. Предварительная причина смерти — естественная. В транспортном отделе отметили, что по словам родственников, у мужчины имелось сердечно-сосудистое заболевание.