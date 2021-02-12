Оформить права на недвижимость по экстерриториальному принципу теперь можно в офисах МФЦ

16:42, 12 февраля 2021, ПАИ

В первом квартале 2021 года Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области начал принимать заявки на постановку недвижимости на кадастровый учет и регистрацию сделок по экстерриториальному принципу. Воспользоваться такой услугой смогут и физические, и юридические лица, сообщили Псковскому агентству информации в МФЦ.

Экстерриториальный принцип подачи документов на учетно-регистрационные действия заключается в том, что граждане и организации вправе обратиться за регистрацией прав в любой ближайший МФЦ независимо от того, в каком регионе находится недвижимость.

В 2021 году в Псковской области обеспечено предоставление государственной услуги по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество независимо от места нахождения объекта недвижимости по заявлениям (запросам), принятым в отделах приема заявителей ГБУ Псковской области «МФЦ». Перечень и график работы отделов приема заявителей можно уточнить в любом офисе МФЦ. Всего в регионе таких пунктов приема заявителей, осуществляющих прием документов по экстерриториальному принципу, 24.

Возможность подачи документов по экстерриториальному принципу появилась у россиян четыре года назад, с 1 января 2017 года, с вступлением в силу Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Документы принимаются от заявителя в бумажном виде (в том пункте, который удобен), и формируются их электронные образы, которые подписываются электронной цифровой подписью государственного регистратора. Проведение регистрации по экстерриториальному принципу подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

По данным регионального Управления Росреестра, в 2020 году в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Псковской области, поступило 1334 обращений на постановку недвижимости на государственный кадастровый учет и регистрацию прав по экстерриториальному принципу, из них 1207 заявлений на госрегистрацию прав, 90 - на кадастровый учет, 37 заявок по единой процедуре (то есть госрегистрация прав и кадастровый учет одновременно). Преимущественно экстерриториально обращаются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Потенциальные покупатели не ограничены рамками города или региона, они могут приобретать недвижимость в любом месте. Нужно просто дойти до ближайшего МФЦ и подать документы.