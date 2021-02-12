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Общество

Завершился капремонт второго этажа особняка купца Бояринова в Гдове

Завершился капитальный ремонт второго этажа здания Гдовского краеведческого музея, который располагается в здании начала XX века купца Бояринова. Как сообщает газета «Гдовская заря», работы проводились в рамках международного проекта «Зеленые башни» программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» и были приняты без замечаний.

Подрядчик провёл капитальный ремонт крыши, отопления, заменил окна, сделан аварийный выход со второго этажа, отремонтировал лестницу. В отремонтированном музее планируют открыть «зелёный» образовательный класс. Заместитель главы Гдовского района по экономике Инна Скерт отметила, что открытие состоится совсем скоро.

«12 миллионов рублей привлечено в бюджет при нашем софинансировании всего в 10%. Помещения полностью готовы для установки оборудования. А пока сотрудники музея продумывают, каким образом лучше всего разместить экспозицию, раскрывающую тему, всесторонне связанную с Чудским озером», - отметила она.

Директор музея Надежда Сингатуллова также поблагодарила строителей, которые проделали качественную работу. «Без участия в международном проекте Гдову таких средств никогда бы было не изыскать», — добавила она.

В рамках проекта на берегу Чудского озера будет установлено специальное оборудование, позволяющее вести круглосуточную запись за природой. Из экологического класса в любое время можно будет присоединиться к наблюдениям. Там будет возможность присоединяться к трансляциям, а также просмотреть интересные моменты или проанализировать изменения погодных условий.

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