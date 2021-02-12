Геннадий Онищенко назвал главные проблемы в бесплатном школьном питании

17:38, 12 февраля 2021, ПАИ

Бесплатное питание в школах нужно распространить на всех детей, заявил на заседании рабочей группы Государственной Думы по парламентскому контролю за исполнением закона о горячем питании школьников депутат, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Питание детей в школе должно быть, как бесплатный учебник», - уверен бывший главный санитарный врач России.

Сейчас, по его словам, из 16,6 млн школьников государство кормит 7 млн, на кого выделены средства федерального бюджета.

Онищенко отметил, что одним из важных вопросов, требующих реакции, стала невозможность обеспечения детей горячим питанием, пока они учатся на удаленке. Этот вопрос необходимо решить на федеральном уровне, в связи с чем парламентарий допустил внесение поправок в закон.

«У нас пока нет печки, от которой нужно плясать. Мы считаем исходя из денег, а нам надо считать от той физиологической нормы, которую ребенок должен получать в школе. А потом уже считать деньги», - заявил Геннадий Онищенко и выделил еще несколько проблем в российском школьном питании.

Он отметил, что цены на продукты выросли гораздо больше ожидаемого показателя. Ряду регионов пришлось оплачивать школьное питание из своих бюджетов.

Также Онищенко обратил внимание на устаревшую инфраструктуру.

«Инфраструктура у нас устарела, а нагрузка на нее увеличилась», - сказал он.

Одним из вариантов решения проблемы, по мнению Геннадия Онищенко, является внедрение новых технологий. Надо задачу отдавать на аутсорсинг специальным предприятиям, которые будут в школы привозить полуфабрикаты высокой степени готовности.

Также он отметил, что в стране производится вся линейка оборудования теплового, холодильного и вспомогательного для собственно школьных пищеблоков. Минпромторг сегодня напрямую работает с теми регионами, которые начали выделять деньги на переоснащение пищеблоков.

«Задача у нас — принять региональные программы переоборудования, модернизации пищеблоков и затем выйти на федеральную программу. Но это пока мечта», — сказал депутат.



