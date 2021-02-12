Министр одиночества появился в Японии
В Японии появилась должность министра, решающего актуальный вопрос одиночества, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на японское СМИ.
За эту должность будет отвечать министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото.
Как пишет издание, эта должность была создана на фоне сильно обострившейся вследствие пандемии коронавируса проблемы одиночества.
Свеженазначенный Сакамото отметил, что появление такой должности обусловлено ростом самоубийств в стране и поэтому требуется бросить все силы для решения этого вопроса.