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Общество

День Святого Валентина против Дня Петра и Февронии. Молодёжь провела дебаты

В дебатах важно отстаивать свою точку зрения. Фото Псковское областное Собрание депутатов

 

«Клуб дебатов «Истина» возобновил работу в очном формате – дискуссионная площадка с ограниченным количеством участников была организована в областной универсальной научной библиотеке, где недавно завершился капитальный ремонт. Это проект Молодёжного парламента. Из-за эпидемиологических ограничений дебаты прошли без болельщиков с участием двух команд: старшеклассников псковской школы №24 и студентов ПсковГУ. Об этом сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

«Клуб дебатов «Истина» зародился ещё в прошлом составе Молодёжного парламента, потом появилась идея распространить его на районы области и организовать региональную лигу дебатов – под этот проект  год назад мы получили грант в размере 100 тысяч рублей, но не смогли его реализовать из-за введённых ограничительных мер, - рассказала  председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова. - Сегодняшние дебаты можно считать разминочным мероприятием перед началом муниципальных этапов региональной лиги дебатов, тем более, что и тема дискуссии довольно лёгкая – отношение молодёжи к празднованию Дня всех влюблённых».

По условиям диспута команды отстаивали противоположные точки зрения. Студенты приводили доводы в пользу популярности в молодёжной среде Дня Святого Валентина, команда школьников выступала за традиции, связанные с российским аналогом праздника влюблённых – Дня любви, семьи и верности, который отмечается 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии.

«Мне лично ближе православный праздник, - призналась член Молодёжного парламента, депутат Собрания депутатов сельского поселения «Тямшанская волость» Екатерина Анисимова. – Но, на самом деле, в дебатах не стоит задача переспорить оппонента, куда важнее научиться аргументировано высказывать свою точку зрения и грамотно излагать мысли. Как муниципальный депутат, постоянно коммунициуриющий с людьми, я понимаю, насколько важен и полезен этот навык».

Ораторское мастерство команд и убедительность приведённых аргументов оценивали эксперты: председатель молодёжной избирательной комиссии Псковской области Алина Михайлова, представитель псковского городского молодёжного центра и телеведущий Александр Робин, а также заместитель директора областной универсальной научной библиотеки Юлия Белобородова.

Первенство жюри отдало команде учащихся псковского государственного университета.  Все участники дебатов получили благодарственные письма, а хозяева площадки – сотрудники библиотеки вдохновились новыми идеями. 

«Было бы здорово возродить в Пскове традиции дебатов, тем более, тем, на которые можно подебатировать, действительно, хватает. Это безумно интересно, когда люди могут представить различные точки зрения. В контексте работы нашей библиотеки не стоит говорить именно о политических дебатах, больше стоит иметь в виду какие-то моральные, нравственные и книжные истории», - отметила руководитель молодёжного отдела областной научной библиотеки Екатерина Родина.

Предложение о взаимодействии с Молодёжным парламентом высказала и генеральный директор учреждения Вера Павлова – руководитель библиотеки считает необходимым заключить договор о сотрудничестве.

Инициативу поддержала председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова: «Все наши официальные мероприятия мы проводим в областном Собрании депутатов, эта наша рабочая зона, где мы собираемся молодёжным парламентом. Библиотека – политически неокрашенная площадка, и в этом есть определённый плюс. Здесь мы могли бы проводить мероприятия различного формата с привлечением разных молодёжных объединений. Тем более, после ремонта в помещениях библиотеки созданы прекрасные условия и есть современные технические возможности».

Напомним, за период реализации проекта «Клуб дебатов «Истина» в нём приняли участие более двухсот школьников и студентов. Дебаты, организованные членами Молодёжного парламента, прошли в шести районах области.

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