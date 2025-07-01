«Прошу проявить терпение и понимание»: устранение последствий сильного ветра продолжается в Псковском районе

16:06, 01 июля 2025, ПАИ

Аварийные бригады энергетиков продолжают устранять последствия разгула стихии в круглосуточном режиме. Сейчас более 40 населенных пунктов в Псковском районе остаются без электроснабжения, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.

Зачастую восстановленная в одном месте линия повреждается в другом, что влияет на скорость восстановления электроснабжения в населенных пунктах в целом, пояснила глава района.

Одновременно коммунальщики и дорожники занимаются раскряжевкой поваленных деревьев, их уборкой с проезжих частей и в населенных пунктах.

«Уважаемые жители и гости района, ветер не ослабевает. Призываю быть внимательными и осторожными. Не приближайтесь к оборванным линиям электропередачи. Не пытайтесь самостоятельно восстановить электроснабжение домовладения – специалисты дойдут до каждого. Старайтесь держаться подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций. Прошу проявить терпение и понимание. Энергетики делают всё, что в их силах», – предупредила Наталья Фёдорова.

Она также напомнила телефоны экстренных служб:

- единая дежурно-диспетчерская служба Псковского района +7 (8112) 29-31-13;

- по вопросам электроснабжения можно обратиться по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети» 8-800-220-0-220 и телефону 122;

- единая служба спасения 112.