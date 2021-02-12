В Псковской области идёт пятый день «Снежного десанта»

19:25, 12 февраля 2021, ПАИ

Каждый день с красными щеками и улыбками на лицах ребята трудятся на благо Псковской области, сообщает паблик «Ольгинского десанта».

За пять дней работы в рамках «Снежного десанта РСО» бойцы «Ольгинского десанта» уже провели много интересных и трудоёмких работ по благоустройству территорий и помощи местным жителям в бытовых делах.

11 февраля «бойцы» отряда десанта вновь отправились совершать добрые дела. В этот день они успели помочь библиотеке в деревне Новохованск с переездом, перетаскивали книги, убирались в помещении и расставили книги. Помогли сложить дрова пенсионерке Зинаиде Егоровне, которая в своей молодости была бойцом студенческого строительного отряда. Расчистили от снега площадку для ГТО.

Дали интервью для ГТРК «Псков» и газеты «Невельский вестник». Ребята рассказали представителям прессы о своей работе и о том, почему так важно совершать добрые дела.