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Общество

В Псковской области идёт пятый день «Снежного десанта»

Дрова - тоже доброе дело. Фото Вконтакте

Каждый день с красными щеками и улыбками на лицах ребята трудятся на благо Псковской области, сообщает паблик «Ольгинского десанта».

За пять дней работы в рамках «Снежного десанта РСО» бойцы «Ольгинского десанта» уже провели много интересных и трудоёмких работ по благоустройству территорий и помощи местным жителям в бытовых делах.

11 февраля «бойцы» отряда десанта вновь отправились совершать добрые дела. В этот день они успели помочь библиотеке в деревне Новохованск с переездом, перетаскивали книги, убирались в помещении и расставили книги. Помогли сложить дрова пенсионерке Зинаиде Егоровне, которая в своей молодости была бойцом студенческого строительного отряда. Расчистили от снега площадку для ГТО.

Дали интервью для ГТРК «Псков» и газеты «Невельский вестник». Ребята рассказали представителям прессы о своей работе и о том, почему так важно совершать добрые дела.

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