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Культура

Алису Фрейндлих после лечения от коронавируса выписали домой

Актриса Алиса Фрейндлих встретит Китайский Новый год дома. Фото Станислав Красильников / ТАСС


Актрису Алису Фрейндлих выписали из клинической больницы № 122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге, в которой она проходила лечение от коронавируса. Об этом РБК сообщила директор Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова.

По словам руководителя театра, актриса чувствует себя хорошо.

«И если надежда Алисы Бруновны встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год она сегодня отметит в тёплом семейном кругу. Хочется от всего сердца поблагодарить замечательных врачей и медсестёр 122-й больницы, которые сделали всё возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье всеми любимой актрисы. Мы в БДТ очень ждём возвращения Алисы Бруновны на сцену», – сказала Татьяна Архипова.

4 февраля актриса Алиса Фрейндлих сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. До этого она лечилась дома в течение недели. Через три дня после госпитализации актрису перевели в реанимацию. 21 января в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л. Г. Соколова сообщили, что лечением артистки занимаются в том числе московские врачи.

26 января в Большом драматическом театре сообщили, что Фрейндлих перевели из отделения интенсивной терапии. В пресс-службе театра тогда сказали, что врачи отмечали положительную динамику состояния здоровья актрисы.

 

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