Пскович принял участие в испытании уникального биопротеза

18:53, 12 февраля 2021, ПАИ

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Уникальные модульные протезы предназначены для реабилитации людей, имеющих врожденные пороки развития или ампутации части кисти, в том числе, с сохранением нескольких пальцев. Презентация отечественной разработки состоялась в Великом Новгороде два года назад, в середине февраля 2019 года. Об этом сообщается на сайте концерна «Крэт».

Разработчик протезов — инновационное предприятие «Техбионик». В тесном сотрудничестве с НПО «Квант», при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям и Фонда Сколково была разработана целая линейка модульных биопротезов кисти и предплечья разных типоразмеров и конфигураций, в том числе, облегченных моделей, подходящих для протезирования детей младшего школьного возраста.

Участие в испытании протезов приняло пять добровольцев из разных уголков России, один из них — житель Пскова Сергей Андреев. В июне 2020 года ему передали на аппробацию высокотехнологичный модульный протез кисти SmartLi. Сергею был необходим протез, который позволил бы заменить утраченную после аварии часть правой руки.

Стоимость зарубежного протеза, изготовленного по индивидуальным параметрам Сергея, превышала 6 миллионов рублей, что делало его приобретение недоступным для главы многодетной семьи (у него семеро детей). Стоимость биопротеза КРЭТ, который житель Пскова получил в подарок по окончании испытаний, ниже более чем на 90%. Его стоимость составляет 450 тысяч рублей.

По итогам 7 месяцев эксплуатации Сергей направил разработчикам отзыв, рассказал о результатах испытаний и своем опыте использования протеза. Протез удобен и прост в эксплуатации, отмечает пользователь, помогает жить полноценной жизнью, без посторонней помощи выполнять множество манипуляций. Сегодня Сергей настолько ловко управляет устройством, что уже готовится к соревнованиям «Кибератлетика» среди пользователей протезов рук.

Среди ключевых преимуществ изделия — возможность выполнять сложные манипуляции с самыми различными, в том числе, хрупкими или легко деформируемыми предметами. В устройствах предусмотрено до 14 шаблонов схватов, установлены специальные датчики усилия. Для настройки протезов разработано и размещено в открытом доступе кросплатформенное мобильное приложение, предусмотрены его версии для операционных систем iOS, Android, Windows.