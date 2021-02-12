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Общество

Бывший заместитель главного судебного пристава Петербурга взята под стражу в Пскове

Марине Окрушко заменили меру пресечения. Фото УФССП

 

12 февраля 2021 года Псковский городской суд вынес постановление об изменении меры пресечения бывшему заместителю главного судебного пристава УФССП России по Санкт-Петербургу Окрушко М. Г., которой предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки должностному лицу, с домашнего ареста на заключение под стражу на срок до 2 мая 2021 года за нарушение ею запретов, установленных судом при избрании данной меры пресечения. Окрушко заключена под стражу в зале суда, сообщил телеграм-канал объединённой пресс-службы судебных приставов общей юрисдикции Псковской области.

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