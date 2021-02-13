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Общество

Дана Борисова пошла путём Дзюбы. И это не футбол

Дана не стесняется своего прошлого. Фото Федеральное агентство новостей / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ФАН

44-летняя российская телеведущая Дана Борисова, прославившаяся в своё время в качестве ведущей телепрограммы «Армейский магазин», снова попала в рубрику «Скандалы». СМИ обсуждают новое видео, появившееся в одном из Telegram-каналов, на котором телеведущая занимается самоудовлетворением на камеру. Журналисты уже окрестили эти кадры «новым Дзюбой».

В беседе с РИА ФАН Борисова сначала заявила, что девушка на том видео действительно очень похожа на неё. И буквально сразу же она признала, что, скорее всего, главной героиней ролика является именно она.

«В общем-то, скорее всего, это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, 7-8 лет назад, ещё в то время, когда я активно употребляла наркотики», – заявила Дана.

Борисова добавила, что не видит ничего страшного в том, что интимный компромат появился в интернете. По её словам, она уже подробно рассказала всему миру о периоде своей жизни, когда она плотно сидела на наркотиках.

«Это моё прошлое, я его приняла, я его люблю, и без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас. И я желаю всем такого же здорового отношения к своим ошибкам», – подчеркнула Дана.

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