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Общество

Новый очаг коронавируса зафиксирован в Великолукской межрайонной больнице

 

За 12 февраля в Псковской области выявлено 111 новых случаев заражения короновирусом. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 30 702 подтверждённых случая поражения вирусом covid-19. Об этом сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Зафиксирован ещё один очаг в Великолукской межрайонной больнице. Снята с контроля вспышка заболевания в детском саду Владимирского лагеря», - написал глава.
При этом вчера выздоровел 141 человек, а всего в Псковской области излечилось 19 587 пациентов от коронавирусной инфекции.
 

Официальные данные по короновирусной инфекции Псковской области за 12 февраля 2021 года

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