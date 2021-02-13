Новый очаг коронавируса зафиксирован в Великолукской межрайонной больнице
За 12 февраля в Псковской области выявлено 111 новых случаев заражения короновирусом. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 30 702 подтверждённых случая поражения вирусом covid-19. Об этом сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Зафиксирован ещё один очаг в Великолукской межрайонной больнице. Снята с контроля вспышка заболевания в детском саду Владимирского лагеря», - написал глава.
При этом вчера выздоровел 141 человек, а всего в Псковской области излечилось 19 587 пациентов от коронавирусной инфекции.