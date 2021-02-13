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Общество

Свисток, фонарь и пешня: в псковском МЧС дали советы любителям зимней рыбалки

Каждые выходные на водоёмы Псковской области устремляются любители зимней рыбалки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. В связи с этим в ведомстве напомнили правила безопасности во время выхода на лёд.

В частности, не следует идти на рыбалку в тёмное время суток и при плохой видимости, например в условиях снегопада. Необходимо хорошо знать водоём. «Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Даже в сильные морозы лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод промышленных предприятий, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша», – подчеркнули в МЧС.

Перед выходом на рыбалку необходимо сообщить об этом родственникам или знакомым, иметь при себе заряженный мобильный телефон. Пригодятся свисток и карманный фонарь: в случае непредвиденной ситуации это поможет спасателям найти рыбака в тёмное время суток.

В сильные морозы возможно переохлаждение, поэтому рекомендуется тщательно защитить от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Важно продумать и тёплое место для сидения, ветрозащитное приспособление, взять термос с горячим чаем. Распитие спиртных напитков следует исключить. Каждому рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой медицинской помощи.

«Неплохо обзавестись пешней. Она поможет прощупать лёд, а в случае неприятностей её можно положить поперёк пролома полыньи», – добавили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что выезд на лёд автотранспорта категорически запрещён.

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