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Общество

Новое асфальтное покрытие проездов и парковки появилось в одном из дворов Пустошки

Работы по благоустройству дворовой территории на улице Октябрьской, 34 завершены в Пустошке. Об этом глава Пустошкинского района Юрий Кравцов сообщил в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Юрия Кравцова

Теперь во дворе появился новый тротуар, новое асфальтное покрытие проездов и парковочных стоянок для автомобилей. «Теперь у нас есть современное, комфортное и красивое пространство. Давайте вместе беречь то, что у нас есть, и наполнять это место добротой и хорошим настроением!» – отметил глава муниципалитета.

Он также добавил, что этот проект стал возможным благодаря совместным усилиям, а именно действиям активных жителей и специалистов муниципалитета, а также благодаря подрядчикам и рабочим, которые добросовестно выполнили работы.

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