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Общество

Любителя выпить за рулём задержала полиция в Пыталово

11 февраля в Пыталово полиция установила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 8:00 у дома на улице Красноармейской сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2114. Выяснилось, что за рулём находился нетрезвый 26-летний житель Пыталовского района. Молодой человек дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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