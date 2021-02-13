Из-за ухудшения погоды псковских автомобилистов просят быть осторожнее

11:41, 13 февраля 2021, ПАИ

В ГИБДД призывают автомобилистов быть осторожнее в связи с ухудшением погодных условий в Псковской области на выходных. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в регионе ожидается снег и гололёд.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. «Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасную скорость движения, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», – подчеркнули в полиции.