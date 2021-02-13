0
14:01
Михаил Ведерников посетил Гдов с рабочим визитом
12:52
111 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки
11:21
Первопроходцы: депутаты Псковского облсобрания привились от COVID-19
01:22
Новый очаг коронавируса зафиксирован в Великолукской межрайонной больнице
00:51
Хороший дайджест. Кроме кота – сотрудника аэропорта и собаки-миллионера мы заметили ещё кое-что
23:25
В Невеле водитель Mitsubishi врезался в столб
23:04
В Псковском аэропорту есть живой талисман – кот Василий
Еще новости
Общество

Из-за ухудшения погоды псковских автомобилистов просят быть осторожнее

В ГИБДД призывают автомобилистов быть осторожнее в связи с ухудшением погодных условий в Псковской области на выходных. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в регионе ожидается снег и гололёд.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. «Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасную скорость движения, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», – подчеркнули в полиции. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Михаил Ведерников посетил Гдов с рабочим визитом
13 февраля 2021
Михаил Ведерников посетил Гдов с рабочим визитом
111 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки
13 февраля 2021
111 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки
Первопроходцы: депутаты Псковского облсобрания привились от COVID-19
13 февраля 2021
Первопроходцы: депутаты Псковского облсобрания привились от COVID-19
Новый очаг коронавируса зафиксирован в Великолукской межрайонной больнице
13 февраля 2021
Новый очаг коронавируса зафиксирован в Великолукской межрайонной больнице
Хороший дайджест. Кроме кота – сотрудника аэропорта и собаки-миллионера мы заметили ещё кое-что
13 февраля 2021
Хороший дайджест. Кроме кота – сотрудника аэропорта и собаки-миллионера мы заметили ещё кое-что
В Невеле водитель Mitsubishi врезался в столб
12 февраля 2021
В Невеле водитель Mitsubishi врезался в столб
В Псковском аэропорту есть живой талисман – кот Василий
12 февраля 2021
В Псковском аэропорту есть живой талисман – кот Василий
Компания Netflix помогла мошеннице разобраться с долгами, предложив ей контракт
12 февраля 2021
Компания Netflix помогла мошеннице разобраться с долгами, предложив ей контракт

Идет загрузка...