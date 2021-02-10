Соревнования по лыжным гонкам стартуют в Псковской области

11:58, 13 февраля 2021, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжным гонкам стартует 13 февраля. Об этом сообщается в группе Федерации лыжных гонок региона в социальной сети «ВКонтакте».

Старт лыжной гонки запланирован на 13:00. Мероприятие пройдёт в течение двух дней на базе АНО СОЦ «Юность» в деревне Смоленка Островского района.

В соревнованиях примут участие команды из городов и районов. Спортсмены будут состязаться и в личных зачётах. За победу поборются жители региона в нескольких возрастных группах.

Состязания пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией.