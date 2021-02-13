Михаил Ведерников посетил Гдов с рабочим визитом

14:01, 13 февраля 2021, ПАИ

13 февраля в Гдове с рабочим визитом побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

Глава региона осмотрел центральную котельную, отметив качество работ, произведенных в рамках реконструкции при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В осмотре его сопровождал глава района Юрий Павлов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, представители коммунальной предприятия.



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря



Фото: Гдовская заря

















Губернатор осмотрел внутренние помещения, топливный склад, поинтересовался тем, какой объем работ был выполнен. Сергей Грахов рассказал, что в рамках реконструкции здесь был возведен дополнительный модуль котельной с установкой автоматизированного котла на древесной щепе, а также возведен новый участок теплотрассы. Он обратил внимание, что запуск котельной состоялся к началу отопительного сезона.

Глава региона также прошел по прилегающей к котельной территории, осмотрел новый участок теплотрассы, проложенной до площадки под строительство новой школы.

Михаил Ведерников положительно оценил выполненные работы, которые позволили увеличить установленную мощность до 7 МВт, повысить надежность, безопасность и эффективность всей системы теплоснабжения, обеспечить резерв мощности для подключения новых потребителей тепловой энергии, в том числе социально значимых объектов. На реализацию проекта было направлено более 60 млн рублей, более 50% из которых составили средства Фонда ЖКХ, остальные — средства инвестора.

Позже во время беседы с Юрием Павловым губернатор обратил внимание на важность вопроса начала строительства новой школы. Он подчеркнул, что именно благодаря увеличению мощности котельной к централизованному отоплению подключат новую школу, которую планируется возвести в Гдове.

Также отмечалось, что сейчас в районе есть сложности с изысканием средств на привязку проекта к местности, где планируется строительство. Михаил Ведерников отметил, что рассматривается возможность выделения необходимой суммы из резервного фонда.

Глава района доложил губернатору о состоянии дел в сфере дорожного хозяйства, ЖКХ, а также рассказал о реализации нацпроектов на территории муниципалитета.