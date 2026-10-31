Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сотрудники «Михайловского» привели в порядок древнее городище Велье

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели сезонные благоустроительные работы на городище Велье – памятнике археологии федерального значения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Специалисты службы музейных территорий собрали и вывезли палую листву и другой растительный мусор с могил купцов Крестовских и с въездной дороги на территории исторического памятника. К работе присоединились и жители села, расположенного по соседству.

В «Михайловском» напомнили, что Велье – один из наиболее интересных памятников оборонного зодчества Псковской земли XIV–XVI веков. До наших дней здесь сохранились земляной вал и ров, прикрывавшие крепость со стороны Ливонской дороги, по которой приходили рыцари-крестоносцы. На вершину холма высотой около двадцати метров ведёт несколько старых дорог.

А на старом кладбище, на месте бывшей церкви во имя Михаила Архангела, возвышается памятный крест. Тут же можно увидеть и надгробия на могилах местных благотворителей. Познакомиться с этими местами, овеянными воинской славой русичей, можно во время разработанных сотрудниками музея-заповедника тематических экскурсий «В стране, где вольные живали сыны воинственных славян...» и «Минувшее проходит предо мною...».

Добавим, что на территории Пушкинского заповедника расположено семь древних городищ, в том числе Воронич, Савкино (Савкина горка), Велье и Врев – памятники, связанные с ключевыми событиями истории Псковского края.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

01 ноября 2026

Врач назвала противопоказания для употребления красной икры
01 ноября 2026

До +10 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня
31 октября 2026

Усвятская вокалистка одержала победу на международном конкурсе
31 октября 2026

Ветераны СВО побывали на псковских предприятиях в рамках профтура
31 октября 2026

Более 45 секций и тематических встреч организуют на Рождественских чтениях в Псковской области
31 октября 2026

Работники прокуратуры высадили деревья в парке в Пскове
31 октября 2026

О работе дорожной полиции узнали воспитанники детского сада в Новосокольниках
31 октября 2026

Врач назвал причины непроизвольного подёргивания глаза

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...