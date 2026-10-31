Сотрудники «Михайловского» привели в порядок древнее городище Велье

19:01, 31 октября 2026, ПАИ

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели сезонные благоустроительные работы на городище Велье – памятнике археологии федерального значения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Специалисты службы музейных территорий собрали и вывезли палую листву и другой растительный мусор с могил купцов Крестовских и с въездной дороги на территории исторического памятника. К работе присоединились и жители села, расположенного по соседству.

В «Михайловском» напомнили, что Велье – один из наиболее интересных памятников оборонного зодчества Псковской земли XIV–XVI веков. До наших дней здесь сохранились земляной вал и ров, прикрывавшие крепость со стороны Ливонской дороги, по которой приходили рыцари-крестоносцы. На вершину холма высотой около двадцати метров ведёт несколько старых дорог.

А на старом кладбище, на месте бывшей церкви во имя Михаила Архангела, возвышается памятный крест. Тут же можно увидеть и надгробия на могилах местных благотворителей. Познакомиться с этими местами, овеянными воинской славой русичей, можно во время разработанных сотрудниками музея-заповедника тематических экскурсий «В стране, где вольные живали сыны воинственных славян...» и «Минувшее проходит предо мною...».

Добавим, что на территории Пушкинского заповедника расположено семь древних городищ, в том числе Воронич, Савкино (Савкина горка), Велье и Врев – памятники, связанные с ключевыми событиями истории Псковского края.