Новый специалист пополнил коллектив стоматологической поликлиники в Великих Луках

19:21, 31 октября 2026, ПАИ

Врач-стоматолог Павел Белоусов приступил к работе в хирургическом кабинете Великолукской стоматологической поликлиники. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

В этом году молодой специалист завершил целевое обучение в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.

«Годы напряжённой учёбы в одном из лучших медицинских вузов России позади, и теперь дипломированный врач-стоматолог вернулся в родные Великие Луки, чтобы выполнить свои обязательства перед учреждением», – отметили в министерстве.

Для жителей города качественная стоматологическая хирургическая помощь стала ещё доступнее, заключили в минздраве.

Ранее сообщалось, что три выпускника-целевика начали работать в Великолукской стоматологической поликлинике.