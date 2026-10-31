Ремонт дороги Подборовье – Лопатово – Боровичи завершили в Порховском районе
Работы на дороге Подборовье – Лопатово – Боровичи завершили в Порховском районе, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
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Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
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Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
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Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
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Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области
На участке с 42-го по 51-й километр общей протяжённостью 8,1 километра специалисты «Псковавтодора» выполнили фрезерование старого покрытия, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отремонтировали съезды и автобусные остановки, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку. Отдельное внимание также уделили безопасности: в деревнях Загоска и Шляпово провели освещение.
Трасса связывает Порховский округ с Псковским и обеспечивает транспортную доступность для жителей нескольких населённых пунктов.
«Благодаря ремонту и новому освещению поездки станут комфортнее, а главное – безопаснее», – подчеркнули в министерстве.
Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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