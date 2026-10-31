Ремонт дороги Подборовье – Лопатово – Боровичи завершили в Порховском районе

19:38, 31 октября 2026, ПАИ

Работы на дороге Подборовье – Лопатово – Боровичи завершили в Порховском районе, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области



Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области







На участке с 42-го по 51-й километр общей протяжённостью 8,1 километра специалисты «Псковавтодора» выполнили фрезерование старого покрытия, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отремонтировали съезды и автобусные остановки, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку. Отдельное внимание также уделили безопасности: в деревнях Загоска и Шляпово провели освещение.

Трасса связывает Порховский округ с Псковским и обеспечивает транспортную доступность для жителей нескольких населённых пунктов.

«Благодаря ремонту и новому освещению поездки станут комфортнее, а главное – безопаснее», – подчеркнули в министерстве.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».