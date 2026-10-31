Приставов чествовали в Пскове в преддверии профессионального праздника

20:02, 31 октября 2026, ПАИ

Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов поздравил коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Заксобрания.



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области















От имени всего депутатского корпуса парламентарий передал приветственный адрес, в котором отмечается особая роль службы в обеспечении законности.

«Ваша служба – это то звено, где буква закона соединяется с реальной жизнью. Именно судебные приставы превращают правовые нормы в уверенность граждан в том, что их права будут восстановлены, а обязательства – выполнены. Ваши выдержка, принципиальность и строгое соблюдение закона обеспечивают реальное функционирование правовой системы. Сегодняшнее поколение судебных приставов достойно несёт службу, опираясь на опыт ветеранов», – говорится в поздравлении.

Алексей Севастьянов также пожелал сотрудникам ведомства благополучия и дальнейших достижений на службе во благо граждан и страны.