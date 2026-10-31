Приставов чествовали в Пскове в преддверии профессионального праздника
Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов поздравил коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Заксобрания.
-
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
-
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
-
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
-
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
-
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
-
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
-
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
-
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
От имени всего депутатского корпуса парламентарий передал приветственный адрес, в котором отмечается особая роль службы в обеспечении законности.
«Ваша служба – это то звено, где буква закона соединяется с реальной жизнью. Именно судебные приставы превращают правовые нормы в уверенность граждан в том, что их права будут восстановлены, а обязательства – выполнены. Ваши выдержка, принципиальность и строгое соблюдение закона обеспечивают реальное функционирование правовой системы. Сегодняшнее поколение судебных приставов достойно несёт службу, опираясь на опыт ветеранов», – говорится в поздравлении.
Алексей Севастьянов также пожелал сотрудникам ведомства благополучия и дальнейших достижений на службе во благо граждан и страны.
Более 45 секций и тематических встреч организуют на Рождественских чтениях в Псковской области