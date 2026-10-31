Десять земских работников культуры планируется привлечь в Псковскую область в следующем году

20:40, 31 октября 2026, ПАИ

Новых земских работников культуры планируется привлечь в Псковскую область в следующем году, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

В этом году в учреждениях культуры в региональных сёлах и малых городах трудоустроено десять специалистов. В Псковскую область приехали профессионалы из Донецка, Республики Башкортостан, Воронежской и Новгородской областей.

«Команды наших муниципалитетов пополнили художественные руководители, фольклористы, преподаватели гитары, библиотекари и музейные методисты. Благодаря их работе в сельских ДК и школах искусств появятся новые проекты – от сохранения народных традиций до музыкального образования и музейных программ», – отметил глава региона.

Участники программы получили федеральную выплату в размере одного миллиона рублей и региональную доплату сто тысяч рублей, а в ряде округов – служебное жильё или компенсацию аренды.

«Такая поддержка помогает быстрее адаптироваться на новом месте, обустроиться и сосредоточиться на работе и творчестве», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В следующем году также планируется привлечь в регион ещё десять земских работников культуры.

Напомним, программа реализуется в поддержку президентского нацпроекта «Семья» и является одним из важных инструментов укрепления кадрового потенциала сферы культуры на селе.