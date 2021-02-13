Районы - лидеры по числу заражений коронавирусом названы в Псковской области
Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболело 2 592 человека, в Островском – 1 504, в Невельском – 1 248.
Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (209), Красногородском (178) и Усвятском (130) районах.
В Пскове COVID-19 заболел 11 112 человек, в Великих Луках – 5 539.
Всего в Псковской области выявлено 30 702 случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 587 пациентов, 152 человека умерли.