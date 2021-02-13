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Экономика

На восстановление моста через реку Еглину в Гдовском районе требуется свыше 57 млн рублей

На восстановление моста через реку Еглину в Гдовском районе требуется свыше 57 млн рублей. Об этом сообщил глава муниципального образования Юрий Павлов на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 13 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Сейчас подготовлена проектно-сметная документация по ремонту моста, получено положительное заключение экспертизы. Михаил Ведерников отметил, что работы должны быть начаты в 2021 году и завершены в следующем.

Также стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию в Гдовском районе. Юрий Павлов доложил, что обстановка, несмотря на приграничное положение муниципалитета, хорошая, жители серьёзно относятся к соблюдению противовирусных ограничений. 280 гдовичей уже прошли первый этап вакцинации. Глава района сообщил, что 12 февраля тоже сделал прививку от коронавирусной инфекции.

Обсуждалась и реализация в Гдовском районе национальных проектов в пяти направлениях: «Жильё и городская среда», «Культура», «Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Экология». Юрий Павлов обратил внимание, что все запланированные мероприятия были выполнены в полном объёме. Благоустроены три дворовые территории, отремонтирован спортивный зал в Добручинской школе, открыты две «Точки роста» в Добручинской и Подборовской школах, в деревне Ямм оборудована спортивная площадка.

В этом году объём финансирования на реализацию региональных проектов составит уже более 43 млн рублей. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будет проведено благоустройство центральной площади Гдова. Юрий Павлов сообщил, что контракт разыгран и находится в стадии заключения. На эти цели будет направлено 2,4 млн рублей. Также в этом году планируется отремонтировать ДК в Смуравьево-2.

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