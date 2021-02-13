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Задержан преступник, оставивший великолучан без связи

В Великих Луках полицейские раскрыли серию краж кабеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные похищали кабель из подвалов жилых многоквартирных домов. Всего, по информации собственника имущества, предоставляющего услуги телефонной и интернет-связи, по трем адресам злоумышленники срезали 230 метров изделия. В итоге жильцы домов остались без связи.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний неработающий местный житель. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Похищенное имущество мужчина сдал в пункт приема металла, где его обнаружили оперативники.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводятся следственные действия.

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