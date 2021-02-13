Михаил Ведерников посетил съёмочную площадку, где снимают психологический триллер «Плакать нельзя!»

18:29, 13 февраля 2021, ПАИ

Михаил Ведериников посетил съёмочную площадку, где снимают психологический триллер «Плакать нельзя!». Актёры работают в Гдовском районе, сообщила Псковскому агентству информации «Гдовская заря».

Самый юный актёр Володя Левченко в восторге от атмосферной природы. Он с удовольствием рассказал журналистам издания, что это его первая главная роль, поэтому хочется всё делать без дублёров. Мальчик сам управляет собачьей упряжкой, с улыбкой переносит мороз и уже готов к следующему этапу съёмок, которые планируются за границей.

Иностранным актёрам приходится сложнее, но и они, растирая замёрзшие руки, улыбаясь слушают все указания режиссёра и сценариста.

Фильм «Плакать нельзя!» выйдет в прокат в 2022 году. Режиссёр-постановщик картины – Наталья Назарова. Актёры – Светлана Чуйкина, Иван Янковский, Владимир Левченко, Дирк Мартенс, Катарина Шпинг и другие.

В феврале этого года съёмочный процесс проходит в Псковской области при поддержке администрации региона. Съёмки также планируются в Москве, Калининграде, а также в одной из стран Скандинавии.