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Общество

Омбудсмен по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с Павлом Выменцом

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с руководителем Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павлом Выменцом, находившимся в Псковской области с рабочим визитом, сообщается на официальном сайте омбудсмена.

На встрече, которая прошла в атмосфере взаимопонимания, региональный омбудсмен Дмитрий Шахов и руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павел Выменец обсудили актуальные вопросы по взаимодействию в целях обеспечения защиты прав и свобод граждан, правовому просвещению граждан.  

Стороны заключили соответствующее Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по правам человека в Псковской области и Северо-Западного Следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В завершении беседы руководитель окружного Следственного управленияна транспорте Павел Выменец представил Дмитрию Шахову нового руководителя регионального следственного отдела на транспорте - Сулимана Махамаева, который ранее работал в Санкт-Петербургском следственном отделе на транспорте.

 

 

 

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