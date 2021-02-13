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Общество

Доктор Мясников предупредил о новой опасной пандемии

Человечество ждет пандемия вируса гораздо опаснее, чем пандемия SARS-CoV-2, пишет URA.RU со ссылкой на теледоктора Александра Мясникова. Новая инфекция, по мнению врача, может прийти двумя путями.

«Коронавирус пришел как тренировочный процесс, но придет что-то страшнее. Сто процентов придет. Две мутации. Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», — сказал Мясников журналистам.

Чтобы спастись от новой пандемии, человечеству нужно успеть разработать препарат, считает доктор.

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