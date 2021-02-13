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Общество

Псковский драмтеатр дарит всем влюбленным пятидесятипроцентную скидку на билеты

Псковский драмтеатр дарит всем влюбленным пятидесятипроцентную скидку на билеты

Псковский драмтеатр дарит всем влюбленным пятидесятипроцентную скидку на билеты, сообщается в instagram-аккаунте учреждения.

«13 и 14 февраля зрители, которые придут в кассу театра парой, смогут купить билеты на премьеры этого года «Дни Победы» и «Свидетельские показания» за полцены. Что для этого нужно? Быть влюбленными – друг в друга и в театр! Показывать кассиру паспорт или валентинки не придется. И, конечно, мы не могли не учесть пушкинскую заповедь: «Любви все возрасты покорны». Ждем всех влюбленных в театр на наших спектаклях!», - пригласили псковичей актеры театра.

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