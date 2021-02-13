Гдовский музей Истории края принял участие в проекте по патриотическому воспитанию школьников России

20:29, 13 февраля 2021, ПАИ

Гдовский музей Истории края принял участие в проекте по патриотическому воспитанию школьников России, пишет газета «Гдовская заря».

Архивы и экспонаты Гдовского музея истории края стали основой музейных видеоуроков о солдатских письмах, о герое Отечества Александре Невском, о крепости в Гдове. В рамках Всероссийской недели патриотического воспитания, которая была приурочена ко Дню Конституции, ученик любой школы России смог онлайн побывать на музейном уроке в любом уголке страны.

Гдовский музей истории края вошёл в состав участников большого проекта. Всего было заявлено 264 музея из разных городов. Республика Татарстан, Шуя, Санкт-Петербург, Царское Село, Москва. Не покидая региона можно побывать в музее космонавтики, узнать о подвиге 112-й Башкирской кавалерийской дивизии или побывать на экскурсии в Туле.



«Задача перед нами была непростая, так как в музее проводятся ремонтные работы, мы согласовали с оргкомитетом, что урок будет отснят в зале районной библиотеки и в городских пространствах. Для нас это бесценный опыт участия в проекте такого масштаба наравне с национальными и федеральными музеями», – поделилась с журналистами издания директор музея Надежда Сингатуллова.