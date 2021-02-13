Чтения памяти Семёна Гейченко проходят в Михайловском

21:05, 13 февраля 2021, ПАИ

Сегодня, 13 февраля, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начались февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко «…Здесь опять минувшее меня объемлет живо…», рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе музея-заповедника.

В окончательную программу конференции вошло 19 докладов и сообщений, как традиционных, так и в видеозаписях. Кроме традиционных выступлений в рамках чтений запланирована презентация новых периодических изданий и книг, в том числе книги «Знойный август 1820 года. Пушкин на Кубани» Геннадия Антонова.

«Все участники чтений смогут побывать на творческой встрече с Марией Третьяковой, членом Союза художников. Автор памятника блаженному Тимофею Святогорскому в Пушкинских Горах, сейчас она работает над памятником С. С. Гейченко – человеку-легенде, первому послевоенному директору «Пушкинского уголка», возродившему заповедник из руин. Завтра, в день рождения С.С. Гейченко, гости и жители района смогут посетить традиционную заупокойную службу на могиле С. С. и Л. Д. Гейченко у Георгиевского храма на городище Ворониче», – отметили в пресс-службе.

Впервые к конференции можно подключиться в Zoom: ссылка на трансляцию размещена на официальном сайте учреждения, по адресу http://pushkinland.ru/2018/konf/konf176.php. Завтра, 14 февраля, чтения продолжат работу.

Прийти на конференцию лично можно в научно-культурный центр музея по адресу: пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1.