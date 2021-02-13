Как не плакать во время нарезки лука

21:28, 13 февраля 2021, ПАИ

«Луковые слёзы» знакомы всем. О том, как не плакать во время приготовления блюд с луком, рассказали журналисты портала Express. Непосредственно перед нарезкой лук можно поместить в холодильник минут на тридцать.

Второй вариант – включить вентилятор или открыть окно, если позволяет погода. Свежий воздух помогает избавиться от концентрации летучих паров. Ещё один вариант – залить овощи водой, срезав кончики луковиц. И главное – нож должен быть очень острым, чтобы лук в процессе нарезки не ломался и выделял минимальное количество раздражающих ферментов.

