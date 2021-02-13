0
23:25
В псковском Детском фонде пройдет семинар на тему «Кризис трех лет»
22:56
13 февраля, по данным Гидрометцентра, стал самым снежным в российской столице за последние 142 года
22:42
Псковичам рассказали о правилах приобретения и возврата парфюмерии
21:54
Псковичам рассказали, как обезопасить себя во время совершения покупок в соцсетях
21:28
Как не плакать во время нарезки лука
20:51
Доктор Мясников предупредил о новой опасной пандемии
20:29
Гдовский музей истории края принял участие в проекте патриотического воспитания школьников России
Еще новости
Общество

Как не плакать во время нарезки лука

«Луковые слёзы» знакомы всем. О том, как не плакать во время приготовления блюд с луком, рассказали журналисты портала Express. Непосредственно перед нарезкой лук можно поместить в холодильник минут на тридцать.

Второй вариант – включить вентилятор или открыть окно, если позволяет погода. Свежий воздух помогает избавиться от концентрации летучих паров. Ещё один вариант – залить овощи водой, срезав кончики луковиц. И главное – нож должен быть очень острым, чтобы лук в процессе нарезки не ломался и выделял минимальное количество раздражающих ферментов.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

В псковском Детском фонде пройдет семинар на тему «Кризис трех лет»
13 февраля 2021
В псковском Детском фонде пройдет семинар на тему «Кризис трех лет»
13 февраля, по данным Гидрометцентра, стал самым снежным в российской столице за последние 142 года
13 февраля 2021
13 февраля, по данным Гидрометцентра, стал самым снежным в российской столице за последние 142 года
Псковичам рассказали о правилах приобретения и возврата парфюмерии
13 февраля 2021
Псковичам рассказали о правилах приобретения и возврата парфюмерии
Псковичам рассказали, как обезопасить себя во время совершения покупок в соцсетях
13 февраля 2021
Псковичам рассказали, как обезопасить себя во время совершения покупок в соцсетях
Как не плакать во время нарезки лука
13 февраля 2021
Как не плакать во время нарезки лука
Доктор Мясников предупредил о новой опасной пандемии
13 февраля 2021
Доктор Мясников предупредил о новой опасной пандемии
Гдовский музей истории края принял участие в проекте патриотического воспитания школьников России
13 февраля 2021
Гдовский музей истории края принял участие в проекте патриотического воспитания школьников России
Псковский драмтеатр дарит всем влюблённым пятидесятипроцентную скидку на билеты
13 февраля 2021
Псковский драмтеатр дарит всем влюблённым пятидесятипроцентную скидку на билеты

Идет загрузка...