Псковичам рассказали, как обезопасить себя во время совершения покупок в соцсетях

21:54, 13 февраля 2021, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что необходимо сохранять бдительность при приобретении товаров в социальных сетях, сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты отмечают: важно помнить, что очень часто интернет-продавцами выступают граждане, не обладающие статусом индивидуального предпринимателя. Это значит, что при заключении с ними договора покупателю будет сложно рассчитывать на гарантии, установленные законом РФ «О защите прав потребителей».

«Помните, что продавец или исполнитель услуг всегда может удалить информацию из социальных сетей. Прежде чем оплачивать заказ или договор, уточните, получите ли вы онлайн-чек. Если оплата производится на карту физического лица, довольно сложно будет получить информацию о настоящем её держателе, а узнать адрес такого человека могут только правоохранительные органы (например, в рамках проверки заявления о совершении преступления)», – советуют специалисты управления.

Если гражданин продаёт товары или рекламирует в социальных сетях свои профессиональные услуги (в области профессионального обучения, консультирования, дизайна, уборки, переездов, бытового обслуживания, ремонта, красоты и т. п.), то по закону он должен раскрыть информацию о себе (Ф. И. О. или наименование юридического лица, место нахождения). Эта информация нужна для предъявления претензий или вызова такого субъекта в суд, если он нарушит ваши права.