В Москве задержали хакера, торговавшего персональными данными россиян

22:15, 13 февраля 2021, ПАИ

В Москве задержали хакера, который торговал персональными данными россиян, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудниками правоохранительных органов, а также специалистами в области компьютерной безопасности был установлен Фёдоров Ален Евгеньевич, который, по данным следствия, занимался продажей личных персональных данных россиян: копий их паспортов, выписок из банков и других документов потерпевших, – сказал собеседник агентства. – Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершённый организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий»). Санкция вменяемой хакеру статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы».

Есть информация, что Фёдоров признал вину и дал признательные показания. В свою очередь, в Тверском суде Москвы журналистам агентства сообщили, что обвиняемый был помещён под домашний арест на два месяца.